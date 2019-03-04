Выпуск новостей за 10:00: Автономная община Черкасской области. Подготовка к выборам

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 10:00 – в Черкасской области объединенная территориальная община отказалась от государственных денег, потому что не нуждается в них. Сейчас она самостоятельно себя обеспечивает, а также имеет бесплатную медицину, образование и питание в школах. ЦИК потратила 166 миллионов гривен на печать бюллетеней на президентские выборы.

Также в выпуске: За последние сутки пророссийские боевики выпустили по позициям ВСУ более 100 мин. В Соединенных Штатах из-за череды торнадо погибли 23 человека.