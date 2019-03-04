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      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 10:00: Автономная община Черкасской области. Подготовка к выборам

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 10:00 – в Черкасской области объединенная территориальная община отказалась от государственных денег, потому что не нуждается в них. Сейчас она самостоятельно себя обеспечивает, а также имеет бесплатную медицину, образование и питание в школах. ЦИК потратила 166 миллионов гривен на печать бюллетеней на президентские выборы.

      Также в выпуске:

      За последние сутки пророссийские боевики выпустили по позициям ВСУ более 100 мин.

      В Соединенных Штатах из-за череды торнадо погибли 23 человека.

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      Теги: Выпуск новостей Выборы Президента 2019 ЦИК Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
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