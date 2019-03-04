Выпуск новостей за 10:00: Автономная община Черкасской области. Подготовка к выборам
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 10:00 – в Черкасской области объединенная территориальная община отказалась от государственных денег, потому что не нуждается в них. Сейчас она самостоятельно себя обеспечивает, а также имеет бесплатную медицину, образование и питание в школах. ЦИК потратила 166 миллионов гривен на печать бюллетеней на президентские выборы.
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Источник: 24 канал
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