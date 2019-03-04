Випуск новин за 10:00: Автономна громада на Черкащині. Підготовка до виборів

У випуску новин за 4 березня станом на 10:00 – на Черкащині об'єднана територіальна громада відмовилася від державних грошей, бо не потребує їх. Наразі вона самостійно себе забезпечує, а також має безкоштовну медицину, освіту та харчування у школах. ЦВК витратила 166 мільйонів гривень на друк бюлетенів на президентські вибори.

Також у випуску: За останню добу проросійські бойовики випустили по позиціях ЗСУ понад 100 мін. У Сполучених Штатах через низки торнадо загинули щонайменше 23 людини.