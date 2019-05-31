Выпуск новостей за 10:00: Бунт в одесской колонии. Казнь дипломатов в КНДР

В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 10:00 – одесскую колонию, где на днях произошел бунт, законсервируют, а ее узников переведут в другие учреждения. Все из-за того, что во время мятежа осужденные нанесли разрушений помещению. В Северной Корее казнили дипломатов за провальную встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.

Также в выпуске: В Венгрии полиция арестовала капитана-украинца круизного судна, который на днях затонул в водах Дуная. В ДТП попала бригада сотрудников "Укрэнерго", три человека погибли на месте, четвертый скончался в больнице. Прокуратура и СБУ нашли на территории Одесского аэропорта устройства прослушивания.

Источник: 24 канал