Выпуск новостей за 10:00: Бунт в одесской колонии. Казнь дипломатов в КНДР
В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 10:00 – одесскую колонию, где на днях произошел бунт, законсервируют, а ее узников переведут в другие учреждения. Все из-за того, что во время мятежа осужденные нанесли разрушений помещению. В Северной Корее казнили дипломатов за провальную встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.
Также в выпуске:
В Венгрии полиция арестовала капитана-украинца круизного судна, который на днях затонул в водах Дуная.
В ДТП попала бригада сотрудников "Укрэнерго", три человека погибли на месте, четвертый скончался в больнице.
Прокуратура и СБУ нашли на территории Одесского аэропорта устройства прослушивания.
Источник: 24 канал
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