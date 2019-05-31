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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
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      Випуск новин за 10:00: Бунт в одеській колонії. Страта дипломатів у КНДР

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 травня станом на 10:00 – одеську колонію, де днями стався бунт, законсервують, а її в'язнів переведуть до інших установ. Все через те, що під час заколоту засуджені завдали руйнувань приміщенню. У Північній Кореї стратили дипломатів через провальну зустріч Кім Чен Ина з Дональдом Трампом.

      Також у випуску:

      В Угорщині поліція заарештувала капітана-українця круїзного судна, який днями потонув у водах Дунаю.

      У ДТП потрапила бригада співробітників "Укренерго", троє людей загинули на місці, четвертий помер у лікарні.

      Прокуратура та СБУ знайшли на території Одеського аеропорту пристрої прослуховування. 

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин КНДР Бунт в одеській колонії
      Джерело: 24 канал
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