Випуск новин за 10:00: Бунт в одеській колонії. Страта дипломатів у КНДР
У випуску новин за 31 травня станом на 10:00 – одеську колонію, де днями стався бунт, законсервують, а її в'язнів переведуть до інших установ. Все через те, що під час заколоту засуджені завдали руйнувань приміщенню. У Північній Кореї стратили дипломатів через провальну зустріч Кім Чен Ина з Дональдом Трампом.
Також у випуску:
В Угорщині поліція заарештувала капітана-українця круїзного судна, який днями потонув у водах Дунаю.
У ДТП потрапила бригада співробітників "Укренерго", троє людей загинули на місці, четвертий помер у лікарні.
Прокуратура та СБУ знайшли на території Одеського аеропорту пристрої прослуховування.
Джерело: 24 канал
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