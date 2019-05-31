Випуск новин за 10:00: Бунт в одеській колонії. Страта дипломатів у КНДР

У випуску новин за 31 травня станом на 10:00 – одеську колонію, де днями стався бунт, законсервують, а її в'язнів переведуть до інших установ. Все через те, що під час заколоту засуджені завдали руйнувань приміщенню. У Північній Кореї стратили дипломатів через провальну зустріч Кім Чен Ина з Дональдом Трампом.

Також у випуску: В Угорщині поліція заарештувала капітана-українця круїзного судна, який днями потонув у водах Дунаю. У ДТП потрапила бригада співробітників "Укренерго", троє людей загинули на місці, четвертий помер у лікарні. Прокуратура та СБУ знайшли на території Одеського аеропорту пристрої прослуховування.

Джерело: 24 канал