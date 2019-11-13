Выпуск новостей за 10:00: Бурная ночь в Гонконге. Резкое похолодание в США
В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 10:00 – в Гонконге активисты протестовали до самого утра. Люди перекрывали дороги, жгли автомобили, атаковали полицейский участок, метро и торговый центр. США страдают от аномальных для ноября морозов. Арктический циклон в нескольких регионах принес рекордно низкие температуры.
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