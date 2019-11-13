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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ
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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

      Выпуск новостей за 10:00: Бурная ночь в Гонконге. Резкое похолодание в США

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 10:00 – в Гонконге активисты протестовали до самого утра. Люди перекрывали дороги, жгли автомобили, атаковали полицейский участок, метро и торговый центр. США страдают от аномальных для ноября морозов. Арктический циклон в нескольких регионах принес рекордно низкие температуры.

      Также в выпуске:

      В Польше в холодильнике для фруктов нашли мертвыми двух украинцев.

      Сотрудники НАБУ по подозрению во взяточничестве поймали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю.

      В Венеции зафиксировали самый высокий за последние полвека уровень воды.

      blog_ava
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      Теги: Стихийный бедствия Выпуск новостей Протесты в Гонконге
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