Випуск новин за 10:00: Бурхлива ніч у Гонконгу. Різке похолодання у США
У випуску новин за 13 листопада станом на 10:00 – у Гонконгу активісти протестували до самого ранку. Люди перекривали дороги, підпалювали автомобілі, атакували поліцейську дільницю, метро і торговий центр. США потерпають від аномальних для листопада морозів. Арктичний циклон у кількох регіонах приніс рекордно низькі температури.
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