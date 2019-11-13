Випуск новин за 10:00: Бурхлива ніч у Гонконгу. Різке похолодання у США

У випуску новин за 13 листопада станом на 10:00 – у Гонконгу активісти протестували до самого ранку. Люди перекривали дороги, підпалювали автомобілі, атакували поліцейську дільницю, метро і торговий центр. США потерпають від аномальних для листопада морозів. Арктичний циклон у кількох регіонах приніс рекордно низькі температури.

Також у випуску: У Польщі у холодильнику для фруктів знайшли мертвими двох українців. Співробітники НАБУ за підозрою в хабарництві спіймали директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю. У Венеції зафіксували найвищий за останні півстоліття рівень води.