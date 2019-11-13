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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ
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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Випуск новин за 10:00: Бурхлива ніч у Гонконгу. Різке похолодання у США

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 листопада станом на 10:00 – у Гонконгу активісти протестували до самого ранку. Люди перекривали дороги, підпалювали автомобілі, атакували поліцейську дільницю, метро і торговий центр. США потерпають від аномальних для листопада морозів. Арктичний циклон у кількох регіонах приніс рекордно низькі температури.

      Також у випуску:

      У Польщі у холодильнику для фруктів знайшли мертвими двох українців.

      Співробітники НАБУ за підозрою в хабарництві спіймали директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю.

      У Венеції зафіксували найвищий за останні півстоліття рівень води.

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      Теги: Випуск новин Стихійні лиха Протести у Гонконгу
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