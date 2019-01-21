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      Выпуск новостей за 10:00: Чествование "киборгов" в Украине. Протесты в Греции

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 10:00 – в Афинах десятки тысяч человек протестуют против соглашения Греции с Македонией. Часть демонстрантов швыряла в полицейских дымовые шашки, правоохранители применили слезоточивый газ. В Украине отмечают годовщину выхода "киборгов" из Донецкого аэропорта. Оркестр ВСУ устроил концерт памяти по погибшим воинам в "Борисполе".

      Также в выпуске:

      20 января боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      Под Николаевом перевернулась фура с цыплятами.

      В Киеве мужчина прыгнул с моста метро и чудом остался живым.

      В ГСЧС объявили штормовое предупреждение: на дорогах Украины ожидается гололедица, а в Карпатах снова возможен сход лавин.

      Теги: Новости Украины Киборги Протесты Греция Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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