Выпуск новостей за 10:00: Чествование "киборгов" в Украине. Протесты в Греции
В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 10:00 – в Афинах десятки тысяч человек протестуют против соглашения Греции с Македонией. Часть демонстрантов швыряла в полицейских дымовые шашки, правоохранители применили слезоточивый газ. В Украине отмечают годовщину выхода "киборгов" из Донецкого аэропорта. Оркестр ВСУ устроил концерт памяти по погибшим воинам в "Борисполе".
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Источник: 24 канал
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