Выпуск новостей за 10:00: Чествование "киборгов" в Украине. Протесты в Греции

В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 10:00 – в Афинах десятки тысяч человек протестуют против соглашения Греции с Македонией. Часть демонстрантов швыряла в полицейских дымовые шашки, правоохранители применили слезоточивый газ. В Украине отмечают годовщину выхода "киборгов" из Донецкого аэропорта. Оркестр ВСУ устроил концерт памяти по погибшим воинам в "Борисполе".

Также в выпуске: 20 января боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Под Николаевом перевернулась фура с цыплятами. В Киеве мужчина прыгнул с моста метро и чудом остался живым. В ГСЧС объявили штормовое предупреждение: на дорогах Украины ожидается гололедица, а в Карпатах снова возможен сход лавин.