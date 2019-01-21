Випуск новин за 10:00: Вшанування "кіборгів" в Україні. Протести у Греції

У випуску новин за 21 січня станом на 10:00 – у Афінах десятки тисяч осіб протестують проти угоди Греції з Македонією. Частина демонстрантів жбурляла у поліцейських димові шашки, правоохоронці застосували сльозогінний газ. В Україні відзначають річницю виходу "кіборгів" з Донецького аеропорту. Оркестр ЗСУ влаштував концерт пам'яті за загиблими воїнами у "Борисполі".

Також у випуску: 20 січня бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Під Миколаєвом перекинулася фура з курчатами. У Києві чоловік стрибнув із мосту метро й дивом залишився живим. В ДСНС оголосили штормове попередження: на дорогах України очікується ожеледиця, а в Карпатах знову можливе сходження лавин.