Выпуск новостей за 10:00: Цирк без животных. Антибиотики по рецепту

В выпуске новостей за 20 марта состоянием на 10:00 – Окружной административный суд Киева окончательно подтвердил законность решения КГГА о запрете цирка с животными в городе. Правительство утвердило план, который обязывает продавать антибиотики только по рецепту

Также в выпуске: Во Львове дети с инвалидностью приняли участие в благотворительной фотосессии. Варашава не пригласила Путина на годовщину Второй мировой войны. Касым-Жомарт Токаев – новый президент Казахстана.