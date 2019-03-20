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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Выпуск новостей за 10:00: Цирк без животных. Антибиотики по рецепту

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 марта состоянием на 10:00 – Окружной административный суд Киева окончательно подтвердил законность решения КГГА о запрете цирка с животными в городе. Правительство утвердило план, который обязывает продавать антибиотики только по рецепту

      Также в выпуске:

      Во Львове дети с инвалидностью приняли участие в благотворительной фотосессии.

      Варашава не пригласила Путина на годовщину Второй мировой войны.

      Касым-Жомарт Токаев – новый президент Казахстана.

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      Теги: Выпуск новостей КГГА
      Источник: 24 канал
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