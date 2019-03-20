Выпуск новостей за 10:00: Цирк без животных. Антибиотики по рецепту
В выпуске новостей за 20 марта состоянием на 10:00 – Окружной административный суд Киева окончательно подтвердил законность решения КГГА о запрете цирка с животными в городе. Правительство утвердило план, который обязывает продавать антибиотики только по рецепту
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Источник: 24 канал
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