Випуск новин за 10:00: Цирк без тварин. Антибіотики за рецептом

У випуску новин за 20 березня станом на 10:00 – Окружний адміністративний суд Києва остаточно підтвердив законність рішення КМДА про заборону цирку з тваринами у місті. Уряд затвердив план, який зобов'язує продавати антибіотиків тільки за рецептом

Також у випуску: У Львові діти з інвалідністю взяли участь у благодійній фотосесії. Варашава не запросила Путіна на роковини Другої світової війни. Касим-Жомарт Токаєв – новий президент Казахстану.