Випуск новин за 10:00: Цирк без тварин. Антибіотики за рецептом
У випуску новин за 20 березня станом на 10:00 – Окружний адміністративний суд Києва остаточно підтвердив законність рішення КМДА про заборону цирку з тваринами у місті. Уряд затвердив план, який зобов'язує продавати антибіотиків тільки за рецептом
Також у випуску:
У Львові діти з інвалідністю взяли участь у благодійній фотосесії.
Варашава не запросила Путіна на роковини Другої світової війни.
Касим-Жомарт Токаєв – новий президент Казахстану.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі