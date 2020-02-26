Выпуск новостей за 10:00: День крымскотатарского сопротивления. Премьера фильма "Черкаси"
В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 10:00 – сегодня Украина отмечает День крымскотатарского сопротивления российской оккупации. В Киеве состоялась долгожданная премьера фильма "Черкаси" о судьбе одноименного тральщика ВМС Украины и его экипажа во время аннексии Крыма.
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Вопрос о назначении Сергея Тигипко на должность премьер-министра уже почти решен. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Левый берег".
Президент США Дональд Трамп продлил санкции против России из-за оккупации Крыма еще на один год.
Коронавирус далее распространяется по Европе: новые случаи заражения зафиксировали в Австрии, Хорватии и Швейцарии.
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