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      Выпуск новостей за 10:00: День крымскотатарского сопротивления. Премьера фильма "Черкаси"

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 10:00 – сегодня Украина отмечает День крымскотатарского сопротивления российской оккупации. В Киеве состоялась долгожданная премьера фильма "Черкаси" о судьбе одноименного тральщика ВМС Украины и его экипажа во время аннексии Крыма.

      Также в выпуске:

      Вопрос о назначении Сергея Тигипко на должность премьер-министра уже почти решен. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Левый берег".

      Президент США Дональд Трамп продлил санкции против России из-за оккупации Крыма еще на один год.

      Коронавирус далее распространяется по Европе: новые случаи заражения зафиксировали в Австрии, Хорватии и Швейцарии.

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      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Выпуск новостей
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