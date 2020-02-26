Випуск новин за 10:00: День кримськотатарського опору. Прем'єра фільму "Черкаси"

У випуску новин за 26 лютого станом на 10:00 – сьогодні Україна відзначає День кримськотатарського опору російській окупації. У Києві відбулася довгоочікувана прем'єра фільму "Черкаси" про долю однойменного тральщика ВМС України та його екіпажу під час анексії Криму.

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Питання про призначення Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра вже майже вирішено. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання "Лівий берег".

Президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії через окупацію Криму ще на один рік.