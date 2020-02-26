Випуск новин за 10:00: День кримськотатарського опору. Прем'єра фільму "Черкаси"
У випуску новин за 26 лютого станом на 10:00 – сьогодні Україна відзначає День кримськотатарського опору російській окупації. У Києві відбулася довгоочікувана прем'єра фільму "Черкаси" про долю однойменного тральщика ВМС України та його екіпажу під час анексії Криму.
Також у випуску:
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