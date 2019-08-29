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      Выпуск новостей за 10:00: День памяти в Украине. Освобождение Вышинского

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 10:00 – в Украине отмечают День памяти защитников Украины, которые погибли в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Предположительно, Олега Сенцова могут обменять на российского пропагандиста Кирилла Вышинского, которого выпустили из СИЗО.

      Также в выпуске:

      29 августа состоялось торжественное открытие первого заседания новоизбранной Верховной Рады Украины. На нем 224 новоизбранных народных депутата приняли присягу.

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      Теги: Олег Сенцов Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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