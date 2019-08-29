Выпуск новостей за 10:00: День памяти в Украине. Освобождение Вышинского
В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 10:00 – в Украине отмечают День памяти защитников Украины, которые погибли в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Предположительно, Олега Сенцова могут обменять на российского пропагандиста Кирилла Вышинского, которого выпустили из СИЗО.
Также в выпуске:
29 августа состоялось торжественное открытие первого заседания новоизбранной Верховной Рады Украины. На нем 224 новоизбранных народных депутата приняли присягу.
Источник: 24 канал
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