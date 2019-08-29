Випуск новин за 10:00: День пам'яті в Україні. Звільнення Вишинського
У випуску новин за 29 серпня станом на 10:00 – в Україні відзначають День пам'яті захисників Україні, які загинули в боях за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Імовірно, Олега Сенцова можуть обміняти на російського пропагандиста Кирила Вишинського, якого випустили з СІЗО.
Також у випуску:
29 серпня відбулося урочисте відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради України. На ньому 224 новообрані народні депутати склали присягу.
Джерело: 24 канал
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