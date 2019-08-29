Випуск новин за 10:00: День пам'яті в Україні. Звільнення Вишинського

У випуску новин за 29 серпня станом на 10:00 – в Україні відзначають День пам'яті захисників Україні, які загинули в боях за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Імовірно, Олега Сенцова можуть обміняти на російського пропагандиста Кирила Вишинського, якого випустили з СІЗО.

Також у випуску: 29 серпня відбулося урочисте відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради України. На ньому 224 новообрані народні депутати склали присягу.

Джерело: 24 канал