Выпуск новостей за 10:00: День вышиванки. Вспышка кори в Украине

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 10:00 – 17 мая – международный День вышиванки, ежегодно его отмечают в третий четверг мая, зародился праздник 12 лет назад. За неделю инфекцию подхватили более 1400 человек, из них – 756 дети. Больше всего случаев заболевания фиксировали в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской и Черниговской областях.

Также в выпуске: В Украине начала работать платежная система Apple Pay.



В Праге в честь украинского десидента назовут мост.



Дональд Трамп поручил подготовить новый пакет санкций.