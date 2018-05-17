Выпуск новостей за 10:00: День вышиванки. Вспышка кори в Украине
В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 10:00 – 17 мая – международный День вышиванки, ежегодно его отмечают в третий четверг мая, зародился праздник 12 лет назад. За неделю инфекцию подхватили более 1400 человек, из них – 756 дети. Больше всего случаев заболевания фиксировали в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской и Черниговской областях.
Также в выпуске:
В Украине начала работать платежная система Apple Pay.
В Праге в честь украинского десидента назовут мост.
Дональд Трамп поручил подготовить новый пакет санкций.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии