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Випуск новин за 10:00: День вишиванки. Спалах кору в Україні

Випуск новин 70 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 травня станом на 10:00 – 17 травня – міжнародний День вишиванки, щороку його відзначають у третій четвер травня, зародилося свято 12 років тому. За тиждень інфекцію підхопили понад 1400 людей, з них – 756 діти. Найбільше випадків захворювання фіксували у Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях.

Також у випуску:

В Україні почала працювати платіжна система Apple Pay.

У Празі на честь українського десидента назвуть міст.

Дональд Трамп доручив підготувати новий пакет санкцій.

 

Теги: День вишиванки Новини культури Випуск новин Кір
Джерело: 24 Канал
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