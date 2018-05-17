Випуск новин за 10:00: День вишиванки. Спалах кору в Україні
У випуску новин за 17 травня станом на 10:00 – 17 травня – міжнародний День вишиванки, щороку його відзначають у третій четвер травня, зародилося свято 12 років тому. За тиждень інфекцію підхопили понад 1400 людей, з них – 756 діти. Найбільше випадків захворювання фіксували у Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях.
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Джерело: 24 Канал
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