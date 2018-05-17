Випуск новин за 10:00: День вишиванки. Спалах кору в Україні

У випуску новин за 17 травня станом на 10:00 – 17 травня – міжнародний День вишиванки, щороку його відзначають у третій четвер травня, зародилося свято 12 років тому. За тиждень інфекцію підхопили понад 1400 людей, з них – 756 діти. Найбільше випадків захворювання фіксували у Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Луганській, Рівненській та Чернігівській областях.

Також у випуску: В Україні почала працювати платіжна система Apple Pay. У Празі на честь українського десидента назвуть міст. Дональд Трамп доручив підготувати новий пакет санкцій.