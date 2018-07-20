Выпуск новостей за 10:00: ДТП под Николаевом. Ситуация. Предложение Путина

В выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 10:00 – в Николаевской области на трассе Киев-Одесса произошла авария, 5 человек погибли и 12 пострадали. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Хельсинки предложил главе Белого дома Дональду Трампу провести референдум на Донбассе.

Также в выпуске: 20 июля в центре Киева пройдет акция памяти журналиста Павла Шеремета.



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