Випуск новин за 10:00: ДТП під Миколаєвом. Пропозиція Путіна
У випуску новин за 20 липня станом на 10:00 – у Миколаївській області на трасі Київ-Одеса сталася аварія, 5 людей загинуло та 12 постраждало. Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі у Гельсінки запропонував голові Білого дому Дональду Трампу провести референдум на Донбасі.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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