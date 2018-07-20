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Випуск новин за 10:00: ДТП під Миколаєвом. Пропозиція Путіна

Випуск новин 21 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 липня станом на 10:00 – у Миколаївській області на трасі Київ-Одеса сталася аварія, 5 людей загинуло та 12 постраждало. Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі у Гельсінки запропонував голові Білого дому Дональду Трампу провести референдум на Донбасі.

Також у випуску: 

20 липня в центрі Києва пройде акцію вшанування пам'яті журналіста Павла Шеремета.

Франківець Богдан Савлюк презентував колекцію іграшок для дорослих із серії "Серцеїди 18+".

Наші захисники ліквідували 3 окупантів, бойовики стягують озброєння під Луганськ. 

 

Теги: Жертви Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп Випуск новин Новини Миколаєва Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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