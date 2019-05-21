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      Выпуск новостей за 10:00: Евросоюз о роспуске Рады. Непогода в Украине

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 10:00 – в Евросоюзе готовы поддержать роспуск Верховной Рады Украины. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович. Дожди с грозами накрыли Западную Украину. Во Львове из-за сильного ливня подтопило несколько улиц, в области обесточены сотни населенных пунктов.

      Также в выпуске:

      В Киеве электричка сбила мужчину, который переходил дорогу в запрещенном месте. К счастью, нарушитель выжил. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

      В Голосеевском районе столицы ночью горели автомобили. Три автомобиля сгорели полностью, еще один пострадал от огня частично.

      На передовой не прекращаются обстрелы. За прошедшие сутки российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня.

      blog_ava
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      Теги: Роспуск Рады Непогода в Украине Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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