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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 10:00: Євросоюз про розпуск Ради. Негода в Україні

      Випуск новин 68 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 травня станом на 10:00 – у Євросоюзі готові підтримати розпуск Верховної Ради України. Про це заявив віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович. Дощі з грозами накрили Західну Україну. У Львові через сильну зливу підтопило декілька вулиць, в області знеструмлено сотню населених пунктів.

      Також у випуску:

      У Києві електричка збила чоловіка, який переходив залізницю в забороненому місці. На щастя, порушник вижив. Чоловіка госпіталізували у важкому стані.

      У Голосіївському районі столиці вночі палали автомобілі. Три автівки згоріли повністю, ще одна постраждала від вогню частково.

      На передовій не припиняються обстріли. Минулої доби російські окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню.

      blog_ava
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      Теги: Розпуск Ради Негода в Україні Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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