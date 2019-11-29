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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Выпуск новостей за 10:00: Гибель украинских альпинистов. Трамп в Афганистане

      Выпуск новостей 62 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 10:00 – двое украинских альпинистов, Владимир Михалко и Ирина Скрылева, погибли в горах Словакии: трагедия произошла на горе Видлова Вежа в Татрах. Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Это – его первая поездка туда за время президентства. Там поздравил военных с Днем Благодарения и встретился с президентом страны.

      Также в выпуске:

      На Тернопольщине разгорелся скандал в семье православного священника: его обвиняют в семейном насилии.

      В Житомире подросток распылил газовый баллончик в школьной раздевалке: 16 школьников попали в больницу, двое – в реанимации.

      Ангела Меркель позвонила Владимиру Зеленскому. Говорили о подготовке встречи в нормандском формате.

      В оккупированном Севастополе российские силовики задержали гражданку РФ, которая якобы работала на украинские спецслужбы.

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      Теги: Новости Украины Афганістан Дональд Трамп Словакия Выпуск новостей
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