Выпуск новостей за 10:00: Гибель украинских альпинистов. Трамп в Афганистане

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 10:00 – двое украинских альпинистов, Владимир Михалко и Ирина Скрылева, погибли в горах Словакии: трагедия произошла на горе Видлова Вежа в Татрах. Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Это – его первая поездка туда за время президентства. Там поздравил военных с Днем Благодарения и встретился с президентом страны.

Также в выпуске: На Тернопольщине разгорелся скандал в семье православного священника: его обвиняют в семейном насилии. В Житомире подросток распылил газовый баллончик в школьной раздевалке: 16 школьников попали в больницу, двое – в реанимации. Ангела Меркель позвонила Владимиру Зеленскому. Говорили о подготовке встречи в нормандском формате. В оккупированном Севастополе российские силовики задержали гражданку РФ, которая якобы работала на украинские спецслужбы.