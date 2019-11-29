Випуск новин за 10:00: Загибель українських альпіністів. Трамп в Афганістані

У випуску новин за 29 листопада станом на 10:00 – двоє українських альпіністів, Володимир Михалко та Ірина Скрильова, загинули у горах Словаччини: трагедія сталася на горі Відлова Вежа у Татрах. Дональд Трамп прибув до Афганістану з неоголошеним візитом. Це – його перша поїздка туди за час президентства. Там привітав військових із Днем Подяки і зустрівся з президентом країни.

Також у випуску: На Тернопільщині розгорівся сімейний скандал у родині православного отця: його звинувачують у сімейному насиллі. У Житомирі підліток розпилив газовий балончик у шкільній роздягальні: 16 школярів потрапили до лікарні, двоє – в реанімації. Ангела Меркель зателефонувала Володимиру Зеленському. Говорили про підготовку зустрічі в норманському форматі. В окупованому Севастополі російські силовики затримали громадянку РФ, яка нібито працювала на українські спецслужби.