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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Випуск новин за 10:00: Загибель українських альпіністів. Трамп в Афганістані

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 листопада станом на 10:00 – двоє українських альпіністів, Володимир Михалко та Ірина Скрильова, загинули у горах Словаччини: трагедія сталася на горі Відлова Вежа у Татрах. Дональд Трамп прибув до Афганістану з неоголошеним візитом. Це – його перша поїздка туди за час президентства. Там привітав військових із Днем Подяки і зустрівся з президентом країни.

      Також у випуску: 

      На Тернопільщині розгорівся сімейний скандал у родині православного отця: його звинувачують у сімейному насиллі.

      У Житомирі підліток розпилив газовий балончик у шкільній роздягальні: 16 школярів потрапили до лікарні, двоє – в реанімації.

      Ангела Меркель зателефонувала Володимиру Зеленському. Говорили про підготовку зустрічі в норманському форматі.

      В окупованому Севастополі російські силовики затримали громадянку РФ, яка нібито працювала на українські спецслужби.

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      Теги: Новини України Випуск новин Словаччина Дональд Трамп Афганістан
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