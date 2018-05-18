Выпуск новостей за 10:00: Годовщина депортации крымских татар. Новости с фронта

В выпуске новостей за 18 мая состоянию на 10:00 – 18 мая празднуют годовщину депортации крымских татар, которых в 1944 году советская власть назвала предателями и принудительно выселила из их домов. Семеро наших защитников были ранены за прошедшие сутки в поселке Чигирь, но украинской армии удалось уничтожить 6 пророссийских наемников.

Также в выпуске: Порошенко подписал указ о введении персональных санкций против лиц, связанных с российской агрессией в Украине. Ангела Меркель и Владимир Путин 18 мая обсудят украинский вопрос. Украинские кинематографисты прочитают документальную пьесу в поддержку политзаключенного Олега Сенцова.