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Выпуск новостей за 10:00: Годовщина депортации крымских татар. Новости с фронта

Выпуск новостей 35 Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 мая состоянию на 10:00 – 18 мая празднуют годовщину депортации крымских татар, которых в 1944 году советская власть назвала предателями и принудительно выселила из их домов. Семеро наших защитников были ранены за прошедшие сутки в поселке Чигирь, но украинской армии удалось уничтожить 6 пророссийских наемников.

Также в выпуске:

Порошенко подписал указ о введении персональных санкций против лиц, связанных с российской агрессией в Украине.

Ангела Меркель и Владимир Путин 18 мая обсудят украинский вопрос.

Украинские кинематографисты прочитают документальную пьесу в поддержку политзаключенного Олега Сенцова.

 

Теги: Война на Донбассе Новости Крыма Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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