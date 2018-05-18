Випуск новин за 10:00: Річниця депортації кримських татар. Новини з фронту

У випуску новин за 18 травня станом на 10:00 – 18 травня святкують річницю депортації кримських татар, яких у 1944 радянська влада назвала зрадниками та примусово виселила з їхніх домівок. Семеро наших захисників були поранені минулої доби в селищі Чигири, але українській армії вдалося знищити 6 проросійських найманців.

Також у випуску: Порошенко підписав указ про введення персональних санкцій проти осіб, пов'язаних з російською агресією в Україні. Ангела Меркель і Володимир Путін 18 травня обговорять українське питання. Українські кіномитці прочитають документальну п'єсу в підтримку політв'язня Олега Сенцова.