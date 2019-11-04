Выпуск новостей за 10:00: Годовщина смерти Гандзюк. Потепление в Украине

В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 10:00 – за год расследования убийства херсонской активистки так никто не наказан. Сегодня исполняется год со дня смерти Екатерины Гандзюк. Сильные порывы ветра и дожди будут досаждать украинцам всю неделю. Однако придет почти весеннее тепло, говорят синоптики.

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