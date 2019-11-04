Випуск новин за 10:00: Річниця смерті Гандзюк. Потепління в Україні

У випуску новин за 4 листопада станом на 10:00 – за рік розслідування за вбивство херсонської активістки так ніхто не покараний. Cьогодні минає рік з дня смерті Катерини Гандзюк. Сильні пориви вітру та короткочасні дощі докучатимуть українцям увесь тиждень. Проте прийде майже весіннє тепло, кажуть синоптики.

Також у випуску: Москва не готова відмовитися від транзиту блакитного палива до Європи через українську ГТС. На Одещині у лісосмузі знайшли мертвою 14-річну дівчину. Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень.