Випуск новин за 10:00: Річниця смерті Гандзюк. Потепління в Україні
У випуску новин за 4 листопада станом на 10:00 – за рік розслідування за вбивство херсонської активістки так ніхто не покараний. Cьогодні минає рік з дня смерті Катерини Гандзюк. Сильні пориви вітру та короткочасні дощі докучатимуть українцям увесь тиждень. Проте прийде майже весіннє тепло, кажуть синоптики.
Також у випуску:
Москва не готова відмовитися від транзиту блакитного палива до Європи через українську ГТС.
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Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень.
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