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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Випуск новин за 10:00: Річниця смерті Гандзюк. Потепління в Україні

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 листопада станом на 10:00 – за рік розслідування за вбивство херсонської активістки так ніхто не покараний. Cьогодні минає рік з дня смерті Катерини Гандзюк. Сильні пориви вітру та короткочасні дощі докучатимуть українцям увесь тиждень. Проте прийде майже весіннє тепло, кажуть синоптики.

      Також у випуску:

      Москва не готова відмовитися від транзиту блакитного палива до Європи через українську ГТС.

      На Одещині у лісосмузі знайшли мертвою 14-річну дівчину.

      Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень.

      blog_ava
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      Теги: Справа Катерини Гандзюк Випуск новин
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