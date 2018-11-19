Выпуск новостей за 10:00: Госпитализация Януковича. Дата проведения Объединительного Собора
В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 10:00 – президент-беглец Виктор Янукович не будет выступать с последним словом в суде. А все из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил накануне во время игры в теннис. Объединительный Собор украинских церквей состоится в декабре, Об этом сообщили в секретариате Вселенского патриархата.
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Источник: 24 канал
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