Випуск новин за 10:00: Госпіталізація Януковича. Дата проведення Об'єднавчого Собору
У випуску новин за 19 листопада станом на 10:00 – президент-утікач Віктор Янукович не виступатиме з останнім словом у суді. А все через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав напередодні під час гри в теніс. Об'єднавчий Собор українських церков відбудеться у грудні, про це повідомили в секретаріаті Вселенського патріархату.
Також у випуску:
Трамп відмовився слухати аудіозапис вбивства журналіста Хашоггі.
Парламентська асамблея НАТО засудила зведення Керченського мосту.
У Македонії протестують проти зміни назви країни.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі