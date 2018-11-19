Випуск новин за 10:00: Госпіталізація Януковича. Дата проведення Об'єднавчого Собору

У випуску новин за 19 листопада станом на 10:00 – президент-утікач Віктор Янукович не виступатиме з останнім словом у суді. А все через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав напередодні під час гри в теніс. Об'єднавчий Собор українських церков відбудеться у грудні, про це повідомили в секретаріаті Вселенського патріархату.

Також у випуску: Трамп відмовився слухати аудіозапис вбивства журналіста Хашоггі. Парламентська асамблея НАТО засудила зведення Керченського мосту. У Македонії протестують проти зміни назви країни.