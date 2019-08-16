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      Выпуск новостей за 10:00: Грымчаку выбирают меру пресечения. В КНДР запустили ракеты

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 10:00 – сегодня будут выбирать меру пресечения Юрию Грымчаку и его сообщнику. Им грозит до двенадцати лет заключения за мошенничество и завладение чужим имуществом. В Северной Корее снова запустили ракеты. Это уже шестой раз за месяц. Скорее всего, после запуска они упали в море.

      Также в выпуске:

      Самая скандальная схема, которая озолотила одного из олигархов, его соратников и возможно и самого пятого президента – "Роттердам +". За два года формула закупки угля обобрала украинцев на 19 миллиардов гривен. И только сейчас в НАБУ заявили, что она действительно коррупционная.

      В Мариуполе вышел на свободу террорист Валерий Кирсанов. В 2015 году он корректировал огонь боевиков во время обстрела микрорайона "Восточный" в Мариуполе. А выпустили его по так называемому закону Савченко.

      На передовой не прекращаются провокации боевиков. За прошедшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских атак ни один украинский военный не пострадал.

      blog_ava
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      Теги: Задержание Юрия Грымчака КНДР Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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