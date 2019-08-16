11:31
16 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 серпня
      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба
      Вєсті.UA
      19:56, 15 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      Випуск новин за 10:00: Гримчаку обирають запобіжний захід. У КНДР запустили ракети

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 серпня станом на 10:00 – сьогодні обиратимуть запобіжний захід Юрію Гримчаку та його спільнику. Їм загрожує до дванадцяти років ув'язнення за шахрайство та заволодіння чужим майном. У Північній Кореї знову запустили ракети. Це вже вшосте за місяць. Швидше за все, після запуску вони впали у море.

      Також у випуску:

      Найскандальніша схема, яка озолотила одного з олігархів, його поплічників та можливо і самого п'ятого президента – "Роттердам+". За два роки формула закупівлі вугілля обібрала українців на 19 мільярдів гривень. І лише зараз у НАБУ заявили, що вона дійсно корупційна.

      У Маріуполі вийшов на свободу терорист Валерій Кірсанов. У 2015 році він коригував вогонь бойовиків під час обстрілу мікрорайону "Східний" у Маріуполі. А випустили його за так званим законом Савченко.

      На передовій не припиняються провокації бойовиків. Минулої доби окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих атак жоден український військовий не постраждав.

      blog_ava
      Силовики РФ сконфузились під час штурму квартири: курйозне відео
      сьогодні
      14447
      Теги: Випуск новин КНДР Затримання Юрія Гримчака
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      сьогодні , 10:00 Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      Світові Медіа 961
      Путіну не шкодує ні росіян, ні українців
      сьогодні , 08:40 Путіну не шкодує ні росіян, ні українців
      Блог Медіа 1173
      Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      15 серпня , 23:30 Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      Віталій Дейнега 3737
      Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      15 серпня , 22:00 Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1909
      Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      15 серпня , 21:00 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      Анастасія Кушпіт 5554
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук