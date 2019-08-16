Випуск новин за 10:00: Гримчаку обирають запобіжний захід. У КНДР запустили ракети

У випуску новин за 16 серпня станом на 10:00 – сьогодні обиратимуть запобіжний захід Юрію Гримчаку та його спільнику. Їм загрожує до дванадцяти років ув'язнення за шахрайство та заволодіння чужим майном. У Північній Кореї знову запустили ракети. Це вже вшосте за місяць. Швидше за все, після запуску вони впали у море.

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Найскандальніша схема, яка озолотила одного з олігархів, його поплічників та можливо і самого п'ятого президента – "Роттердам+". За два роки формула закупівлі вугілля обібрала українців на 19 мільярдів гривень. І лише зараз у НАБУ заявили, що вона дійсно корупційна.

У Маріуполі вийшов на свободу терорист Валерій Кірсанов. У 2015 році він коригував вогонь бойовиків під час обстрілу мікрорайону "Східний" у Маріуполі. А випустили його за так званим законом Савченко.

На передовій не припиняються провокації бойовиків. Минулої доби окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих атак жоден український військовий не постраждав.