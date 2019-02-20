Выпуск новостей за 10:00: Гуманитарная помощь для Венесуэлы. Премьера фильма в Киеве
В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 10:00 – армия Венесуэлы готовится помешать попаданию в страну гуманитарной помощи из США, вместе с тем планирует пропустить помощь из России. Известный польский режиссер Кшиштоф Занусси представил в Киеве свой новый фильм "Эфир", который создавал в сотрудничестве с Украиной, Литвой и Венгрией.
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Источник: 24 канал
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