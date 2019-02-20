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      Выпуск новостей за 10:00: Гуманитарная помощь для Венесуэлы. Премьера фильма в Киеве

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 февраля по состоянию на 10:00 – армия Венесуэлы готовится помешать попаданию в страну гуманитарной помощи из США, вместе с тем планирует пропустить помощь из России. Известный польский режиссер Кшиштоф Занусси представил в Киеве свой новый фильм "Эфир", который создавал в сотрудничестве с Украиной, Литвой и Венгрией.

      Также в выпуске:

      В Черкасской области за избиение третьеклассника одноклассниками до сих пор никто не наказан.

      В ООН на заседании будут говорить о ситуации на оккупированных территориях Украины.

      Тысячи французов по всей стране вышли на акции протеста против угнетения евреев.

      blog_ava
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
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      Теги: Венесуэла Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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