Випуск новин за 10:00: Гуманітарна допомога для Венесуели. Прем'єра фільму в Києві
У випуску новин за 20 лютого станом на 10:00 – армія Венесуели готується завадити потраплянню до країни гуманітарної допомоги зі США, натомість планує пропустити допомогу з Росії. Відомий польський режисер Кшиштоф Зануссі представив у Києві свій новий фільм "Ефір", який створював у співпраці з Україною, Литвою та Угорщиною.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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