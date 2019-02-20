Випуск новин за 10:00: Гуманітарна допомога для Венесуели. Прем'єра фільму в Києві

У випуску новин за 20 лютого станом на 10:00 – армія Венесуели готується завадити потраплянню до країни гуманітарної допомоги зі США, натомість планує пропустити допомогу з Росії. Відомий польський режисер Кшиштоф Зануссі представив у Києві свій новий фільм "Ефір", який створював у співпраці з Україною, Литвою та Угорщиною.

Також у випуску: На Черкащині за побиття третьокласника однокласниками ще досі ніхто не покараний. В ООН сьогодні на засіданні говоритимуть про ситуацію на окупованих територіях України. Тисячі французів по всій країні вийшли на акції протесту проти пригноблення євреїв.