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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      Випуск новин за 10:00: Гуманітарна допомога для Венесуели. Прем'єра фільму в Києві

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 лютого станом на 10:00 – армія Венесуели готується завадити потраплянню до країни гуманітарної допомоги зі США, натомість планує пропустити допомогу з Росії. Відомий польський режисер Кшиштоф Зануссі представив у Києві свій новий фільм "Ефір", який створював у співпраці з Україною, Литвою та Угорщиною.

      Також у випуску:

      На Черкащині за побиття третьокласника однокласниками ще досі ніхто не покараний.

      В ООН сьогодні на засіданні говоритимуть про ситуацію на окупованих територіях України.

      Тисячі французів по всій країні вийшли на акції протесту проти пригноблення євреїв. 

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Венесуела
      Джерело: 24 канал
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