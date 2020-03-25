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      Выпуск новостей за 10:00: Хантавирус в Китае. Штрафы в Италии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 10:00 – в провинции Юньнань человек внезапно умер во время поездки в автобусе. Во время экспертизы тесты не выявили коронавирус. Однако у умершего подтвердили хантавирус. В Италии выросла сумма, которую должен заплатить человек в случае нарушения карантинного режима.

      Также в выпуске:

      Китай, откуда и началась пандемия, постепенно возвращается к привычной жизни.

      Канадская компания решила переоборудовать собственные пивные заводы под производство дезинфицирующих средств.

      В бразильском городе Сан-Паулу один из главных стадионов превратят в госпиталь для зараженных коронавирусом.

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      Теги: Китай Выпуск новостей
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