Выпуск новостей за 10:00: Хантавирус в Китае. Штрафы в Италии
В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 10:00 – в провинции Юньнань человек внезапно умер во время поездки в автобусе. Во время экспертизы тесты не выявили коронавирус. Однако у умершего подтвердили хантавирус. В Италии выросла сумма, которую должен заплатить человек в случае нарушения карантинного режима.
Также в выпуске:
Китай, откуда и началась пандемия, постепенно возвращается к привычной жизни.
Канадская компания решила переоборудовать собственные пивные заводы под производство дезинфицирующих средств.
В бразильском городе Сан-Паулу один из главных стадионов превратят в госпиталь для зараженных коронавирусом.
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