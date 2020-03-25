Випуск новин за 10:00: Хантавірус в Китаї. Штрафи в Італії

У випуску новин за 25 березня станом на 10:00 – у провінції Юньнань чоловік раптово помер під час поїздки в автобусі. Під час експертизи тести не виявили коронавірусу. Проте у померлого підтвердили хантавірус. В Італії зросла сума, яку має сплатити людина у разі порушення карантинного режиму.

Також у випуску: Китай, звідки й почалася пандемія, поступово повертається до звичного життя. Канадська компанія вирішила переобладнати власні пивні заводи під виробництво дезінфікуючих засобів. У бразильському місті Сан-Паулу один з головних стадіонів перетворять на шпиталь для заражених коронавірусом.