Випуск новин за 10:00: Хантавірус в Китаї. Штрафи в Італії
У випуску новин за 25 березня станом на 10:00 – у провінції Юньнань чоловік раптово помер під час поїздки в автобусі. Під час експертизи тести не виявили коронавірусу. Проте у померлого підтвердили хантавірус. В Італії зросла сума, яку має сплатити людина у разі порушення карантинного режиму.
Також у випуску:
Китай, звідки й почалася пандемія, поступово повертається до звичного життя.
Канадська компанія вирішила переобладнати власні пивні заводи під виробництво дезінфікуючих засобів.
У бразильському місті Сан-Паулу один з головних стадіонів перетворять на шпиталь для заражених коронавірусом.
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