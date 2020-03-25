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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 10:00: Хантавірус в Китаї. Штрафи в Італії

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 березня станом на 10:00 – у провінції Юньнань чоловік раптово помер під час поїздки в автобусі. Під час експертизи тести не виявили коронавірусу. Проте у померлого підтвердили хантавірус. В Італії зросла сума, яку має сплатити людина у разі порушення карантинного режиму.

      Також у випуску:

      Китай, звідки й почалася пандемія, поступово повертається до звичного життя.

      Канадська компанія вирішила переобладнати власні пивні заводи під виробництво дезінфікуючих засобів.

      У бразильському місті Сан-Паулу один з головних стадіонів перетворять на шпиталь для заражених коронавірусом.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
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      Теги: Китай Випуск новин
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