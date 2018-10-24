Выпуск новостей за 10:00: Хищение средств в "Ощадбанке". Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 10:00 – НАБУ задержали 10 человек и объявили им подозрение в незаконном завладении 20 миллионами долларов США путем получения кредитов в "Ощадбанке" на поддельные документы. Детективы уверены, что преступную схему организовал народный депутат. Пророссийские боевики девять раз стреляли по позициям ВСУ. К сожалению, один военный погиб.

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