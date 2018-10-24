Випуск новин за 10:00: Розкрадання коштів у "Ощадбанку". Ситуація на фронті
У випуску новин за 24 жовтня станом на 10:00 – НАБУ затримали 10 осіб та оголосили їм підозру у незаконному заволодінні 20 мільйонами доларів США шляхом отримання кредитів у "Ощадбанку" на підроблені документи. Детективи певні, що злочинну схему організував народний депутат. Проросійські бойовики дев'ять разів стріляли по позиціях ЗСУ. На жаль, один військовий загинув.
Також у випуску:
На Сумщині невідомий скоїв замах на директора підприємства, яке займається охороною нафтопроводів.
У Швейцарії спіймали двох росіян, підозрюваних у плануванні хакерської атаки на лабораторію антидопінгового агентства у Лозанні.
У римському метро обвалився ескалатор через дії російських вболівальників клубу "ЦСКА".
Джерело: 24 канал
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