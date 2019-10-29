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      Выпуск новостей за 10:00: Иск против "Газпрома". Массовые протесты в Чили

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 10:00 – украинский "Нафтогаз" готовит новый иск против российского "Газпрома". К такому решению пришли после неудачных трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе. В Чили не утихают массовые протесты. Люди выходят на улицы уже вторую неделю подряд. В столице Сантьяго зафиксировали поджоги и акты мародерства.

      Также в выпуске:

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      blog_ava
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      Теги: Протесты Украина – Россия Газпром Нафтогаз Выпуск новостей Чили
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