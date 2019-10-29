Выпуск новостей за 10:00: Иск против "Газпрома". Массовые протесты в Чили
В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 10:00 – украинский "Нафтогаз" готовит новый иск против российского "Газпрома". К такому решению пришли после неудачных трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе. В Чили не утихают массовые протесты. Люди выходят на улицы уже вторую неделю подряд. В столице Сантьяго зафиксировали поджоги и акты мародерства.
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