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      Випуск новин за 10:00: Позов проти "Газпрому". Масові протести в Чилі

      Випуск новин 26

      У випуску новин за 29 жовтня станом на 10:00 – український "Нафтогаз" готує новий позов проти російського "Газпрому". До такого рішення дійшли після невдалих тристоронніх газових перемовин у Брюсселі. В Чилі не вщухають масові протести. Люди виходять на вулиці вже другий тиждень поспіль. У столиці Сантьяго зафіксували підпали та акти мародерства.

      Також у випуску:

      У Дніпрі вибухнув завод, загиблих і постраждалих немає. Причиною могло стати руйнування даху над одним із цехів підприємства.

      Brexit знову переносять. Вихід Великої Британії з Євросоюзу відтермінували до 31 січня 2020 року.

      Ветеран АТО організував у Харкові курси жіночої самооборони: вчить дівчат рукопашному бою та користуватися холодною зброєю.

      У Чернігові вже 16 людей перебувають у лікарні з гепатитом А, всі вони – з однієї школи. 

       

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Чилі Протести Нафтогаз Газпром Випуск новин
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