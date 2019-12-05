Выпуск новостей за 10:00: Экстрадиция Онищенко. Скабеева звонила Зеленскому

В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 10:00 – Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовала новые подробности задержания бывшего нардепа Александра Онищенко. Его могут экстрадировать в Украину в течение двух месяцев. Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

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