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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 10:00: Экстрадиция Онищенко. Скабеева звонила Зеленскому

      Выпуск новостей 59 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 10:00 – Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовала новые подробности задержания бывшего нардепа Александра Онищенко. Его могут экстрадировать в Украину в течение двух месяцев. Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибшей во время пожара в Одессе и поручил организовать помощь пострадавшим и их семьям.

      Как избежать заболеваний, которые может вызвать длительное сидение: советы.

      На Ямайке биологи вместе с рыбаками осваивают "подводное садоводство" – так в шутку называют восстановление кораллов.

      В прифронтовой Марьинке, которая без света почти две недели, частично восстановили электроснабжение.

       

       

      Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выпуск новостей Российская пропаганда Александр Онищенко
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