Випуск новин за 10:00: Екстрадиція Онищенка. Скабеєва дзвонила Зеленському

У випуску новин за 5 грудня станом на 10:00 – Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила нові подробиці затримання колишнього нардепа Олександра Онищенка. Його можуть екстрадувати в Україну протягом двох місяців. Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабеєва додзвонилася українському президенту Володимиру Зеленському.

Також у випуску:

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблої під час пожежи в Одесі й доручив організувати допомогу постраждалим та їхнім сім'ям.

Як уникнути захворювань, які може викликати довготривале сидіння: поради.

На Ямайці біологи разом з рибалками освоюють "підводне садівництво" – так жартома називають відновлення коралів.

У прифронтовій Мар'їнці, яка без світла майже два тижні, частково відновили електропостачання.