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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 10:00: Екстрадиція Онищенка. Скабеєва дзвонила Зеленському

      Випуск новин 75 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 грудня станом на 10:00 – Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила нові подробиці затримання колишнього нардепа Олександра Онищенка. Його можуть екстрадувати в Україну протягом двох місяців. Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабеєва додзвонилася українському президенту Володимиру Зеленському.

      Також у випуску: 

      Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблої під час пожежи в Одесі й доручив організувати допомогу постраждалим та їхнім сім'ям.

      Як уникнути захворювань, які може викликати довготривале сидіння: поради.

      На Ямайці біологи разом з рибалками освоюють "підводне садівництво" – так жартома називають відновлення коралів.

      У прифронтовій Мар'їнці, яка без світла майже два тижні, частково відновили електропостачання.

       

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Випуск новин Олександр Онищенко Російська пропаганда
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