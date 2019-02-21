Выпуск новостей за 10:00: Эскалация на Донбассе. Пожар в Бангладеш

В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 10:00 – ситуация на Донбассе резко обострилась. Оккупанты применяют оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Только за последние сутки они выпустили 125 мин калибров 120 и 82 миллиметра. В результате масштабного пожара в столице Бангладеш погибли более 80 человек. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

Также в выпуске: Петр Порошенко на заседании Генассамблеи ООН предложил лишить Россию права вето. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил руководителям полсотни венесуэльских компаний открыть счета в банках России, Турции, Китая и Индии. На Сицилии проснулся самый высокий в Европе вулкан Этна.