Випуск новин за 10:00: Ескалація на Донбасі. Пожежа у Бангладеш
У випуску новин за 21 лютого станом на 10:00 – ситуація на Донбасі значно загострилася. Окупанти застосовують зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями. Лише за останню добу вони випустили 125 мін калібрів 120 та 82 міліметри. Внаслідок масштабної пожежі у столиці Бангладеш загинули понад 80 людей. За попередніми даними, причиною пожежі став вибух газового балона.
Також у випуску:
Петро Порошенко га засіданні Генасамблеї ООН запропонував позбавити Росію права вето.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро доручив керівникам півсотні венесуельських компаній відкрити рахунки у банках Росії, Туреччині, Китаю та Індії.
На Сицилії прокинувся найвищий у Європі вулкан Етна.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі