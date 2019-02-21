Випуск новин за 10:00: Ескалація на Донбасі. Пожежа у Бангладеш

У випуску новин за 21 лютого станом на 10:00 – ситуація на Донбасі значно загострилася. Окупанти застосовують зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями. Лише за останню добу вони випустили 125 мін калібрів 120 та 82 міліметри. Внаслідок масштабної пожежі у столиці Бангладеш загинули понад 80 людей. За попередніми даними, причиною пожежі став вибух газового балона.

Також у випуску: Петро Порошенко га засіданні Генасамблеї ООН запропонував позбавити Росію права вето. Президент Венесуели Ніколас Мадуро доручив керівникам півсотні венесуельських компаній відкрити рахунки у банках Росії, Туреччині, Китаю та Індії. На Сицилії прокинувся найвищий у Європі вулкан Етна.