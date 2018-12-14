Выпуск новостей за 10:00: Кандидат от УПЦ КП. Митинг в Венгрии

В выпуске новостей за 14 декабря, по состоянию на 10:00 – УПЦ КП определилась с кандидатом на пост предстоятеля Единой поместной православной церкви, но официально его имя пока не объявляет, ожидая запланированного Объединительного собора. В Будапеште люди собрались митинговать против изменений в трудовом законодательстве. Правоохранители задержали 30 венгров и применяли слезоточивый газ.

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