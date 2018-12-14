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      Випуск новин за 10:00: Кандидат від УПЦ КП. Мітинг в Угорщині

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 грудня станом на 10:00 – УПЦ КП визначилася з кандидатом на посаду предстоятеля Єдиної помісної православної церкви, але офіційно його ім'я поки не оголошує, очікуючи запланованого Об'єднавчого собору. У Будапешті люди зібралися мітингувати проти змін у трудовому законодавстві. Правоохоронці затримали 30 угорців та застосовували сльозогінний газ.

      Також у випуску:

      Обстріли з боку проросійських бойовиків почастішали. Штаб ООС зафіксував 22 атаки, загинули двоє українських військових.

      Військові сапери запобігли диверсії окупантів: ті планували підірвати водогін Сіверський Донець – Донбас.

      Євросоюз зберігає у повному обсязі економічні санкції проти Росії до червня 2019 року.

      Поліція застрелила нападника, який влаштував стрілянину у Страсбурзі.

      Теги: протести Єдина помісна церква Випуск новин УПЦ КП Угорщина
      Джерело: 24 канал
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