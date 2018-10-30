Выпуск новостей за 10:00: Катастрофа Boeing 737. Спецпредставитель Европарламента
В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 10:00 – в Индонезии нашли первые тела жертв авиакатастрофы в Яванском море. С его дна достали останки 10 погибших. Европарламент хочет определить своего спецпредставителя в Украине.
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Источник: 24 канал
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