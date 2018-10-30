Выпуск новостей за 10:00: Катастрофа Boeing 737. Спецпредставитель Европарламента

В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 10:00 – в Индонезии нашли первые тела жертв авиакатастрофы в Яванском море. С его дна достали останки 10 погибших. Европарламент хочет определить своего спецпредставителя в Украине.

Также в выпуске: В Лисичанске шахтеры уже 12 сутки протестуют под землей. За минувшие сутки пророссийские боевики ранили одного украинского военного на Донбассе. Во Львове нашли новый дом для тысяч бездомных собак и кошек. Люди в костюмах Ку-Клус-Клана напугали мусульман Северной Ирландии.