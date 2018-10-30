Випуск новин за 10:00: Катастрофа Boeing 737. Спецпредставник Європарламенту
У випуску новин за 30 жовтня станом на 10:00 – в Індонезії знайшли перші тіла жертв авіакатастрофи в Яванському морі. З його дна дістали рештки 10 загиблих. Європарламент хоче визначити свого спецпредставника в Україні.
Також у випуску:
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За минулу добу проросійські бойовики поранили одного українського військового на Донбасі.
У Львові знайшли новий дім для тисяч безпритульних собак та котів.
Люди у костюмах Ку-Клус-Клану налякали мусульман Північної Ірландії.
Джерело: 24 канал
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