Выпуск новостей за 10:00: Коронавирус уменьшается. Принятие соглашения о Brexit
В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 10:00 – количество новых случаев заболевания коронавирусом в Китае уменьшается. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения страны. Великобритания прекращает членство Европейского Союза. В Европарламенте окончательно приняли соглашение о Brexit.
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