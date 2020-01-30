Выпуск новостей за 10:00: Коронавирус уменьшается. Принятие соглашения о Brexit

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 10:00 – количество новых случаев заболевания коронавирусом в Китае уменьшается. Об этом сообщает Национальная комиссия здравоохранения страны. Великобритания прекращает членство Европейского Союза. В Европарламенте окончательно приняли соглашение о Brexit.

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