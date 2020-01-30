Випуск новин за 10:00: Коронавірус зменшується. Ухвала угоди про Brexit
У випуску новин за 30 січня станом на 10:00 – кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Китаї зменшується. Про це повідомляє національна комісія охорони здоров'я країни. Велика Британія перестає бути членом Європейського Союзу. У Європарламенті остаточно ухвалили угоду про Brexit.
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