Випуск новин за 10:00: Коронавірус зменшується. Ухвала угоди про Brexit

У випуску новин за 30 січня станом на 10:00 – кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Китаї зменшується. Про це повідомляє національна комісія охорони здоров'я країни. Велика Британія перестає бути членом Європейського Союзу. У Європарламенті остаточно ухвалили угоду про Brexit.

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Підпалені американські прапори та сльозогінний газ: так в Палестині "вітали "мирний план" Дональда Трампа.