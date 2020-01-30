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      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ
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      Випуск новин за 10:00: Коронавірус зменшується. Ухвала угоди про Brexit

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 січня станом на 10:00 – кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Китаї зменшується. Про це повідомляє національна комісія охорони здоров'я країни. Велика Британія перестає бути членом Європейського Союзу. У Європарламенті остаточно ухвалили угоду про Brexit.

      Також у випуску:

      По Києву з'явилися білборди з провокативним написом "Россия – наш главный стратегический партнер". 

      Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар угледів порушення з боку волонтерки та медика у скандалі з російським телепродуктом в австобусі Київ – Луцьк.

      Підпалені американські прапори та сльозогінний газ: так в Палестині "вітали "мирний план" Дональда Трампа.

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      Теги: Велика Британія Випуск новин Brexit Китай
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