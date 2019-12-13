Выпуск новостей за 10:00: Крайний план реинтеграции Донбасса. Скандал вокруг полковника ВСУ
В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 10:00 – Зеленский дал объяснение и относительно так называемого "плана Б", о котором ранее заявил помощник президента Андрей Ермак. Алексей Ноздрачев заявил, что украинские военные способны восстановить отношения с российскими армейцами и теми, кто служит на стороне оккупанта.
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