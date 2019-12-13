Выпуск новостей за 10:00: Крайний план реинтеграции Донбасса. Скандал вокруг полковника ВСУ

В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 10:00 – Зеленский дал объяснение и относительно так называемого "плана Б", о котором ранее заявил помощник президента Андрей Ермак. Алексей Ноздрачев заявил, что украинские военные способны восстановить отношения с российскими армейцами и теми, кто служит на стороне оккупанта.

Также в выпуске: ЕС продлил санкции против России еще на пол года. Правоохранители завершили первоочередной осмотр места пожара в Одесском колледже, где погибли 16 человек. Сегодня подозреваемым в убийстве Павла Шеремета суд должен избрать меры пресечения.