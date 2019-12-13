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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 10:00: Крайний план реинтеграции Донбасса. Скандал вокруг полковника ВСУ

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 10:00 – Зеленский дал объяснение и относительно так называемого "плана Б", о котором ранее заявил помощник президента Андрей Ермак. Алексей Ноздрачев заявил, что украинские военные способны восстановить отношения с российскими армейцами и теми, кто служит на стороне оккупанта.

      Также в выпуске:

      ЕС продлил санкции против России еще на пол года.

      Правоохранители завершили первоочередной осмотр места пожара в Одесском колледже, где погибли 16 человек.

      Сегодня подозреваемым в убийстве Павла Шеремета суд должен избрать меры пресечения.

      Официальные издания опубликовали государственный бюджет на 2020 год
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      Теги: Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Выпуск новостей
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