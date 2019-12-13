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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 10:00: Крайній план реінтеграції Донбасу. Скандал навколо полковника ЗСУ

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин 12 грудня станом на 10:00 – Зеленський дав пояснення і щодо так званого "плану Б", про який раніше заявив помічник президента Андрій Єрмак. Олексій Ноздрачов заявив, що українські військові здатні відновити відносини з російськими армійцями та тими, хто служить на боці окупанта.

      Також у випуску:

      ЄС продовжив санкції проти Росії ще на пів року.

      Правоохоронці завершили першочерговий огляд місця пожежі в Одеському коледжі, де загинули 16-ро людей.

      Сьогодні підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета суд має обрати запобіжні заходи.

      Офіційні видання опублікували державний бюджет на 2020 рік
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      Теги: Збройні сили України Війна на Донбасі Випуск новин
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