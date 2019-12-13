Випуск новин за 10:00: Крайній план реінтеграції Донбасу. Скандал навколо полковника ЗСУ

У випуску новин 12 грудня станом на 10:00 – Зеленський дав пояснення і щодо так званого "плану Б", про який раніше заявив помічник президента Андрій Єрмак. Олексій Ноздрачов заявив, що українські військові здатні відновити відносини з російськими армійцями та тими, хто служить на боці окупанта.

Також у випуску: ЄС продовжив санкції проти Росії ще на пів року. Правоохоронці завершили першочерговий огляд місця пожежі в Одеському коледжі, де загинули 16-ро людей. Сьогодні підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета суд має обрати запобіжні заходи.