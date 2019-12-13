Випуск новин за 10:00: Крайній план реінтеграції Донбасу. Скандал навколо полковника ЗСУ
У випуску новин 12 грудня станом на 10:00 – Зеленський дав пояснення і щодо так званого "плану Б", про який раніше заявив помічник президента Андрій Єрмак. Олексій Ноздрачов заявив, що українські військові здатні відновити відносини з російськими армійцями та тими, хто служить на боці окупанта.
Також у випуску:
ЄС продовжив санкції проти Росії ще на пів року.
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